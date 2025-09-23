Indonesia y la UE firman un acuerdo comercial

(Reescribe con detalles, citas y contexto, cambia titular y procedencia, agrega autoría)

Por Sultan Anshori

NUSA DUA, Indonesia, 23 sep (Reuters) - Indonesia y la Unión Europea cerraron el martes un acuerdo de libre comercio tras nueve años de conversaciones, con el que ambos pretenden impulsar las exportaciones y la inversión y compensar el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ambas partes eliminarán los aranceles a la importación de más del 90% de los productos, la mayoría de ellos tan pronto como el acuerdo entre en vigor, y el resto, incluido el arancel del 50% de Indonesia sobre los automóviles de la UE, se eliminará gradualmente a lo largo de cinco años.

Indonesia dice que espera que el comercio bilateral, por valor de US$30.100 millones en bienes en 2024, se duplique en los primeros cinco años.

IMPULSA EL ACUERDO COMERCIAL Desde la reelección de Trump el pasado noviembre, la UE ha redoblado sus esfuerzos para forjar nuevas alianzas comerciales, entre ellas con México y el bloque sudamericano Mercosur, y también ha acelerado las negociaciones con India.

Los Veintisiete esperan que estas alianzas compensen el impacto de los aranceles de Trump y reduzcan la dependencia de China, sobre todo en lo que respecta a los minerales necesarios para su transición ecológica.

Las exportaciones indonesias también están sujetas a un amplio arancel estadounidense del 19%. La UE dice que sus exportadores se verán exentos de pagar 600 millones de euros (US$707,4 millones) de aranceles indonesios y prevé vender más productos químicos, maquinaria, automóviles y alimentos, sobre todo leche en polvo y quesos.

Indonesia espera un impulso a sus exportaciones de aceite de palma, café, textiles y confección y otros productos, y aspira a que el pacto entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En ese momento Indonesia, un vasto archipiélago con más de 284 millones de habitantes, pasará a ser un país de renta media-alta y perderá así el acceso a los derechos preferenciales que la UE concede a los países en desarrollo.

En los próximos meses el acuerdo deberá someterse a controles jurídicos y traducirse a las lenguas oficiales de la UE. A continuación, los países de la UE y el Parlamento Europeo deberán dar su aprobación formal al acuerdo.

El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que esperaba con interés el acercamiento de las cadenas de suministro, incluidas las de los minerales esenciales, las energías renovables, la innovación y la inversión.

Indonesia está en conversaciones con fabricantes de automóviles de la UE sobre asociaciones para la producción de baterías y vehículos eléctricos en el país del sudeste asiático, dijo a los periodistas.

UE QUIERE MEJORAR EL ACCESO A MINERALES CLAVE

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, dijo en Bali que el acuerdo fomentará la inversión de empresas europeas en Indonesia y mejorará el acceso del bloque a minerales esenciales para las industrias siderúrgica y de tecnologías limpias, como el níquel, el cobre, la bauxita y el estaño.

El presidente de la Asociación Indonesia de Aceite de Palma (GAPKI, por sus siglas en indonesio), Eddy Martono, dijo que el acuerdo eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de su sector a la UE, uno de los principales compradores de aceite de palma. Sin embargo, las barreras no arancelarias, incluido el reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), siguen siendo un obstáculo para el sector, dijo en un mensaje de texto a Reuters.

Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma y el EUDR, que la UE va a retrasar un año más, exige a sus productores que presenten documentación que demuestre que los envíos no proceden de zonas deforestadas después de 2020.

"Aún quedan deberes por hacer, en concreto el EUDR, que también debe resolverse de inmediato porque se aplicará a finales de este año", dijo, añadiendo que con ello se corre el riesgo de reducir la eficacia del acuerdo comercial.

(US$1 = 0,8482 euros) (Información de Sultan Anshori en Nusa Dua, Bernadette Christina Munthe, Fransiska Nangoy en Yakarta y Philip Blenkinsop en Bruselas; edición de John Mair, David Stanway, Christian Schmollinger y Gareth Jones; editado en español por Irene Martínez y Benjamín Mejías Valencia)