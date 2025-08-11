Indonesia y Perú firman acuerdo de libre comercio

YAKARTA, 11 ago (Reuters) - Indonesia y Perú firmaron el lunes un pacto de libre comercio para fortalecer las relaciones bilaterales de comercio e inversión, según informaron los líderes de ambos países en una ceremonia de suscripción del acuerdo en Yakarta.

Las exportaciones indonesias a Perú totalizaron US$331,2 millones en bienes en 2024, mientras que las importaciones desde Perú alcanzaron los US$149,6 millones, según datos indonesios.

Los principales productos de exportación de Indonesia fueron automóviles y autopartes, biodiésel y calzado, mientras que las importaciones desde el país sudamericano se centraron en granos de cacao y uvas.

El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) ampliará el acceso al mercado para ambos países, afirmó el presidente indonesio Prabowo Subianto.

Los dos países también intensificarán la cooperación en sectores como la alimentación, la pesca, la minería, la transición energética y la defensa, añadió Prabowo, sin proporcionar más detalles.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó que, como importante exportador de fruta fresca, Perú podrá vender más frutas como arándanos, a Indonesia.

Perú es también el tercer mayor productor mundial de cobre.

Boluarte, que llegó a Yakarta desde Japón en una gira por la región asiática, invitó el fin de semana a empresarios indonesios a invertir en un planeado hub logístico en Perú cerca del megapuerto Chancay, que entró en operación el 2024 de la mano de la firma china Cosco Shipping Ports. (Reporte de Stanley Widianto y Gayatri Suroyo; escrito por Marco Aquino)