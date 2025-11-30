Indonesios buscan comida y agua tras inundaciones mortales. Sri Lanka reporta 193 muertes.

MEDAN, Indonesia (AP) — Algunos residentes de la isla indonesia de Sumatra, afectada por inundaciones, han recurrido a robar comida y agua para sobrevivir, dijeron las autoridades el domingo, mientras que funcionarios de Sri Lanka informaron que las muertes por inundaciones y deslizamientos de tierra en la nación insular han aumentado a 193.

Las inundaciones que golpearon Indonesia hace casi una semana han causado la muerte de 303 personas —aunque se espera que la cifra suba a medida que se recuperan más cuerpos— y han desplazado a miles. Las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra, dañaron carreteras, aislaron partes de la isla y derribaron líneas de comunicación.

Las difíciles condiciones climáticas y la falta de equipo pesado también obstaculizaron los esfuerzos de rescate. La ayuda ha tardado en llegar a la ciudad más afectada, Sibolga, y al distrito de Tapanuli Central en el norte de Sumatra.

Videos en las redes sociales mostraron a personas abriéndose paso entre barricadas desmoronadas, carreteras inundadas y vidrios rotos para conseguir comida, medicinas y gasolina. Algunos incluso caminaron por aguas de inundación hasta la cintura para llegar a tiendas de conveniencia dañadas.

La Policía de Sumatra del Norte informó por primera vez de los incidentes el sábado por la noche, dijo el portavoz de la policía, Ferry Walintukan. Se ha desplegado a la policía regional para restaurar el orden, indicó.

“El saqueo ocurrió antes de que llegara la ayuda logística”, afirmó. “(La gente) no sabía que la ayuda llegaría y le preocupaba morirse de hambre”.

Once helicópteros fueron desplegados desde Yakarta a las áreas afectadas el día después del desastre para operaciones continuas de distribución logística, especialmente a áreas donde el acceso terrestre estaba cortado, dijo el domingo el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, “pero el clima impredecible a menudo dificulta las operaciones de ayuda”.

La Secretaría del Gabinete publicó imágenes de cómo el Ejército había lanzado suministros lanzados desde el aire en las áreas afectadas. En el pueblo de Tapanuli del Norte, los sobrevivientes hacían gestos frenéticos a los helicópteros con ayuda. Cuatro barcos de la Marina atracaron en un puerto para apoyar la distribución de ayuda.

Por su parte, las autoridades en Sri Lanka dijeron que el número de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra ha aumentado a 193, con 228 personas aún desaparecidas.

Casi 148.000 personas han sido desplazadas de sus hogares y se encuentran alojadas en refugios temporales.

Sri Lanka ha sufrido un clima severo desde la semana pasada. Las condiciones empeoraron el jueves, con fuertes lluvias que inundaron hogares, campos y carreteras y provocaron deslizamientos de tierra principalmente en la región montañosa central productora de té.

Las autoridades dicen que el ciclón Ditwah, que se ha formado en el mar al este de Sri Lanka, probablemente se moverá hacia la costa sur de India el domingo.

