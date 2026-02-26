Indra afirma que "no hay duda" de que el proyecto europeo FCAS fabricará al menos un avión

LA NACION

MADRID, 25 feb (Reuters) - El ‌consejero ‌delegado ⁠de Indra, Ángel Escribano, dijo el ​miércoles ⁠que "no ⁠hay duda" de que ​el programa europeo ‌de aviones ​de combate ​FCAS fabricará al menos un avión y que Indra liderará el pilar español ​del proyecto.

"El proyecto ⁠aún se encuentra ‌en una fase de definición sobre si habrá un avión o dos, (...) pero no ‌hay duda de que habrá un ⁠avión y ‌de que ⁠Indra liderará ⁠el pilar español", dijo Escribano tras la presentación de de la ‌empresa. (Información de ​Victoria Waldersee; edición de Emelia Sithole-Matarise; editado en español ‌por Benjamín Mejías Valencia)

