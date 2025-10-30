LA NACION

Indra aumenta un 9,3% su beneficio neto en el tercer trimestre

30 oct (Reuters) - Indra Sistemas SA:

* VENTAS 3TR 1162 millones de euros

* BENEFICIO NETO 3TR 77 millones de euros, un 9,3% más que 3TR 2024

* BENEFICIO NETO A NUEVE MESES 291 millones de euros

* EBITDA A NUEVE MESES 405 millones de euros

* EBIT A NUEVE MESES 319 millones de euros

* INGRESOS A NUEVE MESES 3611 millones de euros

* MARGEN EBITDA A NUEVE MESES 11,2%

* BENEFICIO POR ACCIÓN BÁSICO A NUEVE MESES 1,66 euros

* CONTRATACIÓN NETA A NUEVE MESES 4449 millones de euros

* TRAS LA ADJUDICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN (PEM), ESPERA SUPERAR LOS 10.000 millones de euros DE CARTERA EN DEFENSA DURANTE EL EJERCICIO 2026

* REAFIRMA TODOS LOS OBJETIVOS FINANCIEROS PARA 2025

* ANUNCIA UN "CAPITAL MARKETS DAY" EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

