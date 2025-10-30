Indra aumenta un 9,3% su beneficio neto en el tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
30 oct (Reuters) - Indra Sistemas SA:
* VENTAS 3TR 1162 millones de euros
* BENEFICIO NETO 3TR 77 millones de euros, un 9,3% más que 3TR 2024
* BENEFICIO NETO A NUEVE MESES 291 millones de euros
* EBITDA A NUEVE MESES 405 millones de euros
* EBIT A NUEVE MESES 319 millones de euros
* INGRESOS A NUEVE MESES 3611 millones de euros
* MARGEN EBITDA A NUEVE MESES 11,2%
* BENEFICIO POR ACCIÓN BÁSICO A NUEVE MESES 1,66 euros
* CONTRATACIÓN NETA A NUEVE MESES 4449 millones de euros
* TRAS LA ADJUDICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN (PEM), ESPERA SUPERAR LOS 10.000 millones de euros DE CARTERA EN DEFENSA DURANTE EL EJERCICIO 2026
* REAFIRMA TODOS LOS OBJETIVOS FINANCIEROS PARA 2025
* ANUNCIA UN "CAPITAL MARKETS DAY" EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
- 1
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre
- 2
Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
- 3
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 4
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió