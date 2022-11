Indra compra el negocio de gestión de tráfico aéreo de Selex en Estados Unidos

Indra ha suscrito un acuerdo vinculante para adquirir la línea de negocio de gestión del tráfico aéreo de Selex en Estados Unidos, según ha informado este lunes la compañía, que no ha precisado el importe de esta operación.

El negocio adquirido a Selex, perteneciente al Grupo Leonardo, pasará a convertirse en la sociedad Indra Air Traffic y permitirá a Indra introducirse en el mercado del tráfico aéreo de Estados Unidos.

Mediante este negocio, Selex diseña y produce sistemas de ayuda a la navegación aérea (navaids) en Estados Unidos y los comercializa a nivel mundial.

Entre los activos que adquirirá Indra en el marco de la mayor compra que ha realizado hasta ahora en Estados Unidos en el sector de la gestión del tráfico aéreo se encuentra el único equipo medidor de distancia (DME) certificado por la Federal Aviation Administration (FFA).

La línea de negocio adquirida también es un proveedor clave del Ejército del Aire y la Armada estadounidenses (US Air Force y Navy).

"Esta adquisición posicionará a Indra como un actor de referencia a nivel global en el segmento de los sistemas de ayuda a la navegación aérea", ha destacado la compañía en un comunicado.

Selex ha instalado sistemas de ayuda a la navegación aérea en 110 países. Mediante esta compra, Indra potenciará su catálogo de productos y fortalecerá su posición con vistas al esperado mantenimiento de las infraestructuras de servicios de navegación aérea en Estados Unidos.

La compañía tecnológica ha destacado que tras la ralentización que afectó a todo el sector aéreo en la pandemia, ahora está experimentando crecimientos de doble dígito en la cartera de pedidos vinculados al tráfico aéreo.

"La combinación de Indra y los activos adquiridos a Selex en los Estados Unidos brindará importantes sinergias para nuestro negocio aeroespacial y de defensa en el mercado estadounidense, actualmente el más grande del mundo, y en lo relativo a los inminentes programas de la Federal Aviation Administration para renovar infraestructuras", ha subrayado el consejero delegado de Indra, Ignacio Mataix.

"Esta adquisición, la compra más significativa que hemos realizado hasta la fecha en Estados Unidos en el sector de la gestión del tráfico aéreo, nos consolidará como un actor global de referencia en la industria, particularmente en el segmento de los sistemas de ayuda a la navegación aérea", ha añadido Mataix.

Indra espera que esta transacción se complete en el primer trimestre de 2023. La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluyendo la autorización del CFIUS (Commitee of Foreign Investment in the United States).

