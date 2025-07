Indra comprará el negocio de drones de la española Aertec para su nueva división de armamento

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - Indra comprará el negocio de drones de la firma española Aertec, una operación que se espera que se anuncie de forma oficial la semana que viene y con la que la compañía reforzará su nueva división de armamento, denominada Weapons & Ammunition. El grupo Aertec, que en su último ejercicio fiscal (finalizado el 31 de agosto de 2024) facturó en torno a 50 millones de euros, constituyó el año pasado la filial Aertec Defence and Aerial Systems, que concentra sus capacidades para el diseño, desarrollo y fabricación de drones. "A través de la recién constituida sociedad filial Aertec Defence and Aerial Systems, el grupo cuenta con UAS (drones) tácticos ligeros de diseño y tecnología propios (programa Tarsis) para aplicaciones de observación y vigilancia y de apoyo a operaciones militares", según reflejan las últimas cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil. La compra del negocio de drones de Aertec, adelantada por el diario 'Expansión' y que Europa Press ha confirmado con distintas fuentes del mercado, encaja con la intención de Indra de hacer crecer su negocio de defensa al calor del incremento del gasto militar en España y en Europa en general debido al contexto geopolítico actual. Este pasado miércoles, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, adelantó que la semana que viene se anunciará una operación y, aunque no dio más detalles al respecto, todo apunta a que se trata de la compra de la división de drones de Aertec, una adquisición de la que todavía no ha trascendido el importe. Asimismo, cabe recordar que en la junta de accionistas de Indra celebrada a finales del pasado junio la compañía reveló la creación de la división Weapons & Ammunition, que estará centrada en capacidades de guiado, en sistemas no tripulados y de energía dirigida, así como en sistemas antidrón y de autodefensa en plataformas (como vehículos blindados, por ejemplo). "El mercado de armamento está adquiriendo una relevancia estratégica significativa, como se ha demostrado en el conflicto de Ucrania, donde se estima un gasto superior a 11.000 millones de euros en consumibles como drones", resaltó en su intervención en la junta de accionistas el presidente de Indra, Ángel Escribano. "En este mercado existe una alta dependencia exterior y, en el caso de España, es necesario un líder industrial consolidado en determinados segmentos. Con la creación de Indra Weapon & Ammunition aspiramos a construir una oferta de alto valor tecnológico", añadió. De este modo, la compra de la división de drones de Aertec encaja con las intenciones de la compañía, que también quiere crecer y ganar capacidades productivas en otros segmentos, como el de los blindados militares. Sobre este último negocio, la empresa cerrará la semana que viene la compra por 3,6 millones de euros de 'El Tallerón', la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón que Indra reconvertirá para fabricar en ella vehículos blindados. Además, esta misma semana, De los Mozos recalcó que Indra participará de forma directa o indirecta en la compra de la división de vehículos blindados del grupo italiano Iveco (Iveco Defence Vehicles).

