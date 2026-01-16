Indra firma un acuerdo para gestionar los sistemas de venta y control del transporte londinense

MADRID, 16 ene (Reuters) - El grupo tecnológico español Indra se ha adjudicado un contrato con Transport for London (TfL) para gestionar los sistemas de venta de billetes y control de accesos de la red de transporte público de la capital británica, en un acuerdo por valor de hasta 975 millones de euros (US$ 1.100 millones), según informó el viernes. El acuerdo, que abarca hasta 2034 e incluye opciones que podrían extenderse hasta 2039, cubre los sistemas utilizados en el metro, los tranvías, los autobuses y los transbordadores de Londres y su área metropolitana.

Indra dijo que mantendrá y operará miles de puertas, validadores y máquinas expendedoras de billetes, así como terminales de venta al público, dispositivos portátiles de inspección y los sistemas centrales de gestión interna y de pago, incluida la ciberseguridad.

La red de Londres registra más de 8,6 millones de viajes al día, por un total de más de 3.600 millones al año, según la compañía.

Indra dijo que habrá un periodo de transición de casi dos años, tras el cual se convertirá en el único proveedor del sistema de venta de billetes de la red.

Añadió que tiene previsto trabajar con TfL en las actualizaciones, incluido un futuro paso a la emisión de billetes basada en la cuenta en la tarjeta Oyster, que se utiliza desde 2003.

(US$ 1 = 0,8613 euros) (Información de David Latona; edición de David Goodman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)