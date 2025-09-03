Indra llevará a cabo un programa de recompra de acciones por hasta 9,9 millones de euros

3 sep (Reuters) - Indra Sistemas SA:

* Dijo el martes que el Consejo acordó llevar a cabo un programa temporal de recompra de acciones propias

* El programa afectará a un máximo de 235.000 acciones representativas del 0,13% del capital social de la sociedad

* La finalidad del programa es permitir a la sociedad cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos y empleados derivadas del sistema de retribución vigente

* Programa por un importe máximo de 9,9 millones de euros

* La duración del programa será desde el 3 de septiembre de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025

