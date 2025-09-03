Indra llevará a cabo un programa de recompra de acciones por hasta 9,9 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
3 sep (Reuters) - Indra Sistemas SA:
* Dijo el martes que el Consejo acordó llevar a cabo un programa temporal de recompra de acciones propias
* El programa afectará a un máximo de 235.000 acciones representativas del 0,13% del capital social de la sociedad
* La finalidad del programa es permitir a la sociedad cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos y empleados derivadas del sistema de retribución vigente
* Programa por un importe máximo de 9,9 millones de euros
* La duración del programa será desde el 3 de septiembre de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
Otras noticias de Mercados
Más leídas
- 1
Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad
- 2
Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados
- 3
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 4
Messi fue a ver Rocky, la obra de teatro de Nicolás Vázquez, y habló ante el público, que lo ovacionó