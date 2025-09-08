Indra reactiva un contrato de liquidez con Banco Sabadell tras finalizar su programa de recompra de acciones

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Indra ha decidido reactivar desde este martes 9 de septiembre el contrato de liquidez que mantiene suscrito con Banco Sabadell tras finalizar el programa de recompra de acciones iniciado el pasado miércoles, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicho acuerdo, que había entrado en vigor el 27 de mayo de este año, se suspendió de forma temporal al nombrar gestor del programa a Banco Sabadell. Al mismo tiempo, Indra ha comunicado el fin de su programa de recompra tras haber alcanzado el número máximo de acciones antes de la fecha límite de vigencia, fijada para el 11 de septiembre.

Este programa de recompra estaba dirigido a adquirir 235.000 títulos propios, representativos del 0,13% del capital social de la compañía, por un máximo de 10 millones de euros. El objetivo era, según explicó al inicio del programa de recompra de acciones, "cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos y empleados derivadas del sistema de retribución vigente".