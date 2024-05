Indra sondea a empresas europeas y de EE.UU para su filial espacial, más allá de Hispasat

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado este lunes que la posibilidad de que su compañía entre en Hispasat con el objetivo de que esa participación se integre en la nueva filial espacial de Indra es solo "una opción", pero "no la única", dado que la compañía española mantiene conversaciones en ese sentido con otras firmas europeas y estadounidenses.

"Sobre Hispasat, he explicado que es una opción, pero no es la única opción. Queremos convertirnos en 'partners' europeos. ¿Hispasat puede ser un operador parte de la NewCo (en referencia a la nueva filial espacial de Indra)? Sí. ¿Puede ser otra compañía no española? Sí. Depende de los próximos meses, de la discusión que tengamos con diferentes compañías en Europa y también en algunos casos con compañías estadounidenses", ha afirmado el directivo durante la conferencia de analistas tras la presentación de los resultados del primer trimestre.

A comienzos del pasado marzo, durante la presentación del nuevo plan estratégico de Indra, la compañía ya abrió la puerta a una posible participación en Hispasat para integrarla en su nueva filial espacial.

Cabe destacar que Hispasat es el principal accionista del operador de satélites gubernamentales Hisdesat, del que posee un 43%.

Además, Hisdesat también está participada en un 30% por la sociedad pública perteneciente al Ministerio de Defensa ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), en un 15% por Airbus Defence & Space, en un 7% por Indra y en un 5% por Sener.

Por otro lado, el consejero delegado de Indra también ha reconocido que están evaluando otras potenciales operaciones de adquisición en el ámbito de las comunicaciones satelitales para su nueva filial espacial con el objetivo de maximizar sinergias. "De momento no puedo decirles nombres", ha añadido.

Socio para minsait

En cuanto a la entrada de un socio para Minsait --la filial tecnológica de Indra--, De los Mozos ha afirmado que la compañía está trabajando en ello, aunque también ha hecho hincapié en que hay demasiado rumores en torno a esta operación. "Francamente, después de un año, si escucho todos los rumores, nunca podría trabajar", ha subrayado.

Sobre ello, ha ahondado en que están analizando las distintas opciones y que el proceso sigue su marcha, por lo que ha pedido que les den "tiempo". "Está bajo control. Tenemos un plan y sabemos cómo hacerlo en los siguientes meses", ha agregado.