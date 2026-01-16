LA NACION

Indra sube tras adjudicarse un contrato de 1000 millones de euros con Transport for London

** Las acciones de Indra Sistemas se disparan un 4% tras adjudicarse la empresa española de defensa un contrato de 1000 millones de euros (US$ 1160 millones) para la red de transporte público de Londres

** Firma un contrato con Transport for London para gestionar los sistemas de venta y control de accesos hasta 2034, con posibles prórrogas hasta 2039

** Según la agencia de valores Capital Markets, el contrato es una noticia positiva para el valor, que ha subido alrededor de un 24% desde principios de 2026

** El valor es uno de los más rentables del índice paneuropeo STOXX 600

(US$ 1 = 0,8613 euros)

(Información de Gemma Guasch; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

Reuters
