Indra sube un 5% tras convertirse en la mayor adjudicataria del crédito de defensa de España
- 1 minuto de lectura'
Las acciones de Indra
se disparan más de un 5% después de que el Gobierno español asignara el martes 2180 millones de euros (US$2530 millones) a la empresa española de defensa para financiar nueve proyectos de modernización de la defensa.
A principios de septiembre, Indra también se benefició —junto con Airbus, Navantia e Hisdesat— de 7330 millones de euros de financiación del Gobierno español.
Los analistas de Renta4 señalan que el nuevo contrato permitirá a Indra obtener financiación de muy alto valor al 0% de interés para desarrollar un gran número de proyectos.
El banco de inversión afirma que la noticia es una prueba del fuerte apoyo del Gobierno para que Indra se convierta en el principal motor del ecosistema de defensa español.
Las acciones se encaminan a su mejor jornada desde el 8 de abril si se mantienen las subidas.
Incluyendo la subida del miércoles, han ganado cerca de 150% en lo que va de año.
(1 dólar = 0,8602 euros) (Información de Mireia Merino; edición en español de Jorge Ollero Castela)
