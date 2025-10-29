LA NACION

Indra y Airtificial se alían para automatizar la fabricación de vehículos militares y materiales para drones

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Indra y Airtificial han cerrado un acuerdo de colaboración relacionado con la robótica y la automatización de procesos industriales para la fabricación de vehículos militares, de materiales compuestos para drones y de equipos electromecánicos para plataformas aéreas y terrestres, según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto.

"Esperamos que este acuerdo nos ayude a incorporar las capacidades más avanzadas de Airtificial a nuestro plan industrial y, con ello, al proceso de reindustrialización de nuestro país, que es clave para garantizar nuestra soberanía tecnológica y autonomía estratégica", ha subrayado el presidente de Indra, Ángel Escribano.

En tanto, el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha opinado que Airtificial tiene "mucho que aportar" a Indra en "tecnología de vanguardia" para procesos de fabricación en series largas de vehículos de defensa, de piezas estructurales para aeronaves como drones de última generación, en equipos electromecánicos y en el desarrollo de sistemas.

"Vamos a poner nuestra experiencia, alto grado de especialización y conocimiento y nuestras fábricas al servicio de Indra Group para crecer juntos y colaborar para que nuestro socio se refuerce como un 'player' de referencia global en el sector de defensa. Les estamos muy agradecidos a Indra Group por confiar en nosotros", ha subrayado el directivo de Airtificial.

En cuanto a la fabricación de drones y otros dispositivos para la nueva división de armamento de Indra (denominada 'Weapons & Ammunition'), Airtificial se presenta como un "potencial proveedor de piezas, estructuras y conjuntos ensamblados para su producción", gracias a sus capacidades en diseño, industrialización, fabricación y mantenimiento en 'composite' (un compuesto formado por dos o más materiales sintéticos).

Asimismo, se explorará la posibilidad de que Airtificial colabore con Indra en el desarrollo de sistemas críticos como 'sticks' de control de vuelo, unidades de control y transductores para plataformas aéreas y terrestres, entre otras cuestiones.

Fuentes de Airtificial indicaron a Europa Press que la firma de este acuerdo tendrá un "fuerte impacto" en su fábrica de Jerez de la Frontera.

