Indri es la marca de whisky puro de malta de más rápido crecimiento en el mundo: vende más de cien mil cajas en su segundo año

Indri un whisky puro de malta y triple barril considerado el mejor en su tipo y que ha sido el más galardonado, una creación de Piccadily Distilleries, ha afianzado aún más su historial de crecimiento en India con Indri-Trini, el “el whisky puro de malta de mayor crecimiento en el mundo”. Ninguna otra marca whisky puro de malta de Escocia, Japón, Taiwán o cualquier otro lugar del mundo ha podido superar la marca de las cien mil (100 000) cajas en los dos años siguientes a su lanzamiento. Con esta hazaña, Indri-Trini ha superado todas las expectativas y ha irrumpido en el club de élite de los whiskies de malta más vendidas en el mundo.

Con una tasa de crecimiento tasa de crecimiento del 599 % en comparación con el año anterior, una cifra sin precedentes, además de romper todos los récords, Indri está revolucionando la industria. Indri es pionero en la captación del 30 % del mercado en India. Piccadily Distilleries, con sus ambiciosos planes de expansión, aspira a convertirse en una de las 5 marcas de whisky puro de malta más vendidos en el mundo.

Desde su debut en noviembre de 2021, la trayectoria de la marca Indri desde su creación hasta este extraordinario hito ha sido testigo de más de 25 codiciados galardones a nivel mundial, incluido el de “Mejor whisky puro de malta de India” en prestigiosos concursos, entre los que se destacan, los World Whisky Awards y la International Whisky Competition. Con títulos notables como “Whisky asiático del año” y una “Medalla de oro” en el Concurso Mundial de Vinos y Licores de Nueva York, Indri ha hecho que la India pueda sentirse inmensamente orgullosa a escala mundial. Su mayor logro se produjo cuando su edición de coleccionista Indri Diwali fue declarada “Mejor whisky del mundo” en los premios Whiskys of the World, superando a sus rivales escoceses y estadounidenses. Este éxito no sólo ha elevado la marca, sino que también ha reforzado la reputación de los whiskies indios a nivel internacional, lo que generó un aumento en la demanda de whiskies puros de malta indios de alta calidad.

El auge de Indri es indicativo de un cambio sísmico en el comportamiento y las preferencias de los consumidores, con licores prémium a la cabeza. Según los informes de la industria, los whiskies puros de malta de India han dado un golpe, superando a sus homólogos escoceses con un asombroso aumento del 144 % en 2021-22. Por si fuera poco, este impulso no para de crecer. Las primeras estimaciones de la Confederación de Empresas Indias de Bebidas Alcohólicas (CIABC) indican que los whiskies puros de malta indios representaron un asombroso 53 % de las ventas totales en 2023, dejando atrás a las marcas importadas.

“En un mercado que alguna vez estuvo dominado por etiquetas importadas, Indri emerge como un modelo de excelencia india. No es sólo una marca; es un símbolo de orgullo nacional, que eleva el estatus de los espíritus indios a alturas incomparables. Indri no sólo está liderando la carga; está liderando una revolución”, señaló Praveen Malviya, CEO de Piccadily Distilleries.

Indri continúa redefiniendo los estándares de los whiskies puros de malta indios, mientras que Piccadily Distilleries se dedicará a seguir superando límites, explorar nuevos horizontes y ofrecer experiencias excepcionales a los entusiastas del whisky de todo el mundo.

