Industria argentina reclama al Gobierno igualdad de condiciones con firmas extranjeras

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 12 dic (Reuters) - Los empresarios industriales de Argentina reclaman igualdad de condiciones frente al aluvión de bienes importados que está llegando al país por la apertura comercial dispuesta por el Gobierno ultraliberal de Javier Milei, dijo a Reuters el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Martín Rappallini señaló que los empresarios apoyan el cambio impulsado por Milei hacia una economía centrada en el sector privado y estimó un crecimiento económico de Argentina de entre el 5 y 7% para 2026, superior al 5% previsto en la ley de presupuesto, pero indicó que la industria doméstica necesita apoyo en la transición.

Entre otros pedidos, los industriales pretenden cambios en las condiciones laborales e impositivas -parte de ellos incluidos en dos proyectos de ley que Milei impulsa ante el Congreso-, además de créditos para recuperar la actividad y ser competitivos.

"Queremos igualdad de condiciones, que nos 'liberen la cancha'. Este es el planteo porque lo que vemos a futuro es que la única manera de tener una industria sustentable es tener una industria competitiva", dijo Rappallini.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, la industria local viene sufriendo por la apertura de las importaciones baratas y altos costos en dólares para producir, además de un fuerte ajuste del Gobierno que golpeó a los trabajadores y retrajo el consumo doméstico. Según la UIA, el sector industrial perdió desde entonces 40.603 puestos de trabajo.

"Hoy la coyuntura es compleja. Ahora tienen que venir dos motores: la inversión y el crédito", dijo el empresario vinculado a los sectores de cerámica y minería.

"Tenemos un problema de actividad y un problema de competitividad (...) Seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado, con un nivel de impuestos altísimo y un sistema laboral muy rígido", dijo el ejecutivo.

Milei logró reducir fuertemente la inflación desde más del 200% anual al 31,4% de los últimos 12 meses, pero como parte del ajuste puso freno a la obra pública -que afectó duramente a sectores como la construcción-, y abrió las importaciones a bajo costo, lo que hundió a las firmas textiles.

Sin embargo, el impacto fue desparejo porque sectores vinculados a las materias primas como la minería y la refinación de petróleo se mantuvieron o crecieron, mientras que otros se estancaron o perdieron.

"Entendemos que (el Gobierno) tiene que acompañar a todo el sector empresario en este proceso de transformación", agregó.

Según el índice de producción industrial manufacturero del ente oficial de estadísticas, el sector sufrió una caída del 9,5% en el acumulado de 2024 respecto de 2023, pero en lo que va de 2025 a octubre registró un repunte interanual del 3,1%.

Si bien Rappallini se mostró a favor de los proyectos de reforma laboral e impositiva que el Gobierno pretende que apruebe el Congreso, consideró que las medidas no tendrían un efecto inmediato sino en los próximos tres años. (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)