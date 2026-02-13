LA NACION

Industria de Colombia registra moderada alza en 2025, comercio minorista exhibe robusto crecimiento

Industria de Colombia registra moderada alza en 2025, comercio minorista exhibe robusto crecimiento
Industria de Colombia registra moderada alza en 2025, comercio minorista exhibe robusto crecimiento

BOGOTÁ, 13 feb (Reuters) - Colombia reportó un moderado crecimiento en su producción industrial durante 2025, mientras que el comercio minorista registró un dinamismo muy superior a lo proyectado para la economía en su conjunto, en medio del robusto consumo doméstico, revelaron el viernes cifras del Gobierno.

La producción industrial del país aumentó un 1,9% interanual en 2025, una recuperación con respecto a la contracción de 2% registrada durante el año previo, precisó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Según el reporte, 21 de las 39 actividades industriales evaluadas registraron variaciones positivas en su producción y los 18 subsectores restantes anotaron variaciones negativas.

No obstante, solo en diciembre, la producción de la industria manufacturera se contrajo un 0,6% frente a igual mes del 2024.

Por su parte, las ventas minoristas acumularon un incremento del 11,7% en 2025, en comparación con el año previo, cuando crecieron un 2,1%.

En el total del año, 19 líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales, lideradas por los equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico; así como vehículos automotores y motocicletas.

Solo en diciembre, las ventas del comercio minorista aumentaron 11% en comparación con igual mes del año previo.

Según un sondeo de Reuters esta semana, la cuarta economía de América Latina habría acumulado una expansión del 2,9% durante 2025, muy superior al 1,6% que alcanzó en el año anterior.

(Reporte de Nelson Bocanegra, editado por Javier Leira)

Reuters
Conforme a
The Trust Project