Industria de Colombia registra moderada alza en 2025, comercio minorista exhibe robusto crecimiento

BOGOTÁ, 13 feb (Reuters) - Colombia reportó un moderado crecimiento en su producción industrial durante 2025, mientras que el comercio minorista registró un dinamismo muy superior a lo proyectado para la economía en su conjunto, en medio del robusto consumo doméstico, revelaron el viernes cifras del Gobierno.

La producción industrial del país aumentó un 1,9% interanual en 2025, una recuperación con respecto a la contracción de 2% registrada durante el año previo, precisó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Según el reporte, 21 de las 39 actividades industriales evaluadas registraron variaciones positivas en su producción y los 18 subsectores restantes anotaron variaciones negativas.

No obstante, solo en diciembre, la producción de la industria manufacturera se contrajo un 0,6% frente a igual mes del 2024.

Por su parte, las ventas minoristas acumularon un incremento del 11,7% en 2025, en comparación con el año previo, cuando crecieron un 2,1%.

En el total del año, 19 líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales, lideradas por los equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico; así como vehículos automotores y motocicletas.

Solo en diciembre, las ventas del comercio minorista aumentaron 11% en comparación con igual mes del año previo.

Según un sondeo de Reuters esta semana, la cuarta economía de América Latina habría acumulado una expansión del 2,9% durante 2025, muy superior al 1,6% que alcanzó en el año anterior.

(Reporte de Nelson Bocanegra, editado por Javier Leira)