Industria de semiconductores lleva bolsa surcoreana a cifras récord

El índice referencial Kospi de la bolsa surcoreana superó por primera vez los 6.000 puntos el miércoles, impulsado por los sólidos resultados de la industria de semiconductores del país.

El Kospi superó la barrera en la apertura de negocios, sustentado en las cifras de los gigantes surcoreanos de los semiconductores Samsung Electronics y SK hynix.

Ambas firmas registraron ganancias récord este año, gracias a la creciente demanda por la tecnología detrás de la inteligencia artificial.

Las empresas figuran entre los principales productores mundiales de chips de memoria y suministran componentes de alta gama para productos de IA y los centros de datos que impulsan al sector.

El frenesí global por construir centros de datos de IA disparó los pedidos por microchips avanzados.

Corea del Sur ha dicho que triplicará este año su inversión en inteligencia artificial para alcanzar a Estados Unidos y China como una potencia de IA.