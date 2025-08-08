Industria del oro sufre impacto por incertidumbre arancelaria en EEUU tras orden aduanera

(Agrega detalles, citas y contexto)

Washington podría someter los lingotes de oro más comercializados en Estados Unidos a aranceles de importación específicos para cada país, según una resolución publicada el viernes en el sitio web del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense.

El Financial Times fue el primero en informar de la decisión, citando una carta de la agencia aduanera, que hizo subir los futuros del oro hasta un máximo histórico. Imponer un arancel específico por país a los envíos de oro a Estados Unidos supondría un duro golpe para la cadena mundial de suministro.

La decisión es la respuesta que ofreció la agencia el 31 de julio en relación con los lingotes de oro fundido procedentes de Suiza, el mayor centro mundial de tránsito y refinado de lingotes.

El servicio aduanero indicó que el código correcto que debe usarse cuando se envían a Estados Unidos lingotes de oro de 1 kilo y de 100 onzas troy, los tamaños más negociados en el mercado de futuros estadounidense, sería el 7108.13.5500 y no el 7108.12.10.

La postura del servicio aduanero sobre estos códigos, ambos relacionados con productos de oro, es significativa para la industria del oro, porque Washington incluyó en abril sólo el código 7108.12.10 en la lista de productos excluidos de sus aranceles de importación específicos por países.

El otro código -7108.13.5500- no figuraba en la lista de exclusiones de abril.

Suiza está sujeta actualmente a unos aranceles de importación estadounidenses del 39%.

"Los aranceles y derechos adicionales citados anteriormente están vigentes en el momento de la publicación de esta resolución. Las tasas arancelarias se facilitan para su comodidad y están sujetos a cambios", afirmó el servicio aduanero en la resolución.

