Industria manufacturera de EEUU busca recuperarse en septiembre, pero los pedidos se contraen

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) - El sector manufacturero estadounidense se acercó a la recuperación en septiembre, aunque los nuevos pedidos y el empleo fueron moderados, ya que las fábricas siguieron lidiando con las consecuencias de los aranceles a las importaciones.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo el miércoles que su PMI manufacturero aumentó a 49,1 el mes pasado desde 48,7 en agosto. Fue el séptimo mes consecutivo en que el PMI se mantuvo por debajo de una lectura de 50, lo que indica contracción en el sector manufacturero.

Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el PMI subiera a 49,0. La encuesta, junto con otros datos privados, cobrará mayor importancia entre los inversores que tratan de evaluar la salud de la economía tras el cierre del Gobierno estadounidense el martes a medianoche.

El lapso de financiamiento retrasará la publicación de datos económicos clave, incluido el informe de empleo de septiembre, muy vigilado, que debía publicarse el viernes.

Aunque se ha resuelto parte de la incertidumbre en torno a los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, los gravámenes siguen siendo una limitación para la industria manufacturera, que representa el 10,1% de la economía.

Pero Trump tampoco parece haber acabado con los aranceles, y recientemente anunció una serie de gravámenes que incluyen un 25% sobre los camiones, un 50% sobre los armarios de cocina y tocadores de baño importados, así como un impuesto del 30% sobre los muebles tapizados.

Trump ha defendido los aranceles como necesarios para proteger la fabricación nacional, aunque los economistas han argumentado que es imposible restaurar la industria a su antigua gloria debido a problemas estructurales, incluida la escasez de trabajadores.

El subíndice de nuevos pedidos prospectivos del ISM cayó a 48,9 desde 51,4 en agosto. Esta medida se ha contraído en siete de los últimos ocho meses. La cartera de pedidos se mantuvo débil, al igual que los pedidos de exportación.

Aunque la producción repuntó, el empleo en las fábricas siguió deprimido. El ISM ha señalado que "los despidos y no cubrir los puestos vacantes siguen siendo las principales estrategias de gestión del personal".

Los plazos de entrega se alargaron aún más el mes pasado, manteniendo elevados los precios que pagan las fábricas por los materiales.

El índice de entregas a proveedores de la encuesta ISM aumentó hasta 52,6 desde 51,3 en agosto. Una lectura por encima de 50 indica una ralentización de las entregas, y la subida del mes pasado probablemente explica parte de la mejora del PMI.

Un alargamiento de los plazos de entrega de los proveedores suele asociarse a una economía fuerte.

Pero en este caso, la ralentización de las entregas de los proveedores indica probablemente cuellos de botella en las cadenas de suministro relacionados con los aranceles.

La medición de los precios pagados de la encuesta descendió hasta un elevado 61,9 el mes pasado frente al 63,7 de agosto, lo que sugiere que los aranceles están provocando un aumento de los precios de los bienes. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)