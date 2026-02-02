Industria manufacturera de EEUU se recupera en enero gracias a fuerte crecimiento de pedidos

WASHINGTON, 2 feb (Reuters) - La actividad industrial de Estados Unidos creció por primera vez en un año en enero, con un fuerte repunte de los nuevos pedidos, pero el sector manufacturero aún no está fuera de peligro ya que los aranceles a las importaciones elevaron los precios de las materias primas y tensaron las cadenas de suministro

El Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) anunció el lunes que su índice PMI manufacturero repuntó hasta 52,6 el mes pasado. Era la primera vez en 12 meses que el PMI superaba los 50 puntos y la lectura más alta desde agosto de 2022, lo que indica un crecimiento en el sector manufacturero, que representa el 10,1% de la economía

El PMI se situó en 47,9 en diciembre y había estado en territorio de contracción durante 10 meses consecutivos. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI subiría hasta 48,5

La mejora del mes pasado podría estar relacionada con la entrada en vigor de la legislación fiscal, que, entre otras ventajas, hizo permanente la amortización acelerada

El sector manufacturero aún no ha experimentado el renacimiento que el presidente Donald Trump preveía con sus aranceles generalizados. El empleo en el sector manufacturero se redujo en 68.000 puestos de trabajo en 2025. La producción industrial se contrajo a una tasa anualizada del 0,7% en el cuarto trimestre, según datos de la Reserva Federal

Sin embargo, ha habido algunos sectores, principalmente en la industria tecnológica, que se han beneficiado del auge de la inversión en inteligencia artificial

El subíndice de nuevos pedidos prospectivos de la encuesta del ISM saltó a 57,1 el mes pasado, el nivel más alto desde febrero de 2022, desde 47,4 en diciembre. Los pedidos pendientes también aumentaron y las exportaciones se recuperaron un poco. Sin embargo, el aumento de los nuevos pedidos supuso cierta presión sobre las cadenas de suministro y un aumento de los costos de los insumos

El índice de entregas de los proveedores de la encuesta aumentó a 54,4 desde 50,8 el mes anterior. Una lectura superior a 50 indica una ralentización de las entregas. Esto podría haber contribuido al aumento del PMI. El alargamiento de los plazos de entrega de los proveedores suele asociarse a una economía fuerte y a una alta demanda, pero también podría ser un indicio de cuellos de botella en la cadena de suministro relacionados con los aranceles

La medida de los precios pagados de la encuesta aumentó a 59,0 desde 58,5 en diciembre, en línea con las previsiones. Eso sugeriría que los precios de los bienes aún tienen margen para subir y contribuir a mantener la inflación por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal durante algún tiempo

El empleo en las fábricas se contrajo aún más, aunque el ritmo de descenso se ralentizó. El ISM ha señalado que las empresas estaban despidiendo trabajadores y no cubriendo los puestos vacantes "debido a la incertidumbre de la demanda a corto y medio plazo". La medida de la encuesta sobre el empleo en el sector manufacturero subió de 44,8 en diciembre a 48,1. (Reporte de Lucia Mutikani; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)