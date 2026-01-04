Industria petrolera de Venezuela: las mayores reservas del mundo, pero una infraestructura en decadencia

LONDRES, 3 ene (Reuters) - A continuación se presentan algunos datos clave sobre la industria petrolera de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses el sábado, de acuerdo a Donald Trump.

RESERVAS Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción de crudo se mantiene en una fracción de su capacidad previa debido a la mala gestión, la falta de inversión y las sanciones, según datos oficiales. Venezuela posee alrededor del 17% de las reservas mundiales, o 303.000 millones de barriles, por delante del líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, según el Instituto de Energía en Londres. La mayor parte de las reservas de Venezuela son petróleo pesado en el Orinoco, en el centro del país, lo que hace que su crudo sea caro de producir, pero relativamente simple técnicamente, según el Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos.

PRODUCCIÓN Venezuela, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto con Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, producía en la década de 1970 hasta 3,5 millones de barriles por día, lo que en aquel momento representaba más del 7% del bombeo global. La producción ha disminuido a menos de 2 millones de bpd durante la década de 2010 y promedió alrededor de 1,1 millones de bpd el año pasado. "Si los acontecimientos finalmente conducen a un verdadero cambio de régimen, esto podría incluso resultar en un mayor volumen de petróleo en el mercado. Sin embargo, la recuperación total de la producción llevará tiempo", dijo Arne Lohmann Rasmussen, de Gestión de Riesgos Globales. Si Trump tiene éxito en el cambio de régimen, las exportaciones venezolanas podrían crecer a medida que se levanten las sanciones y regrese la inversión extranjera, dijo el analista de MST Marquee, Saul Kavonic.

EMPRESAS CONJUNTAS Venezuela nacionalizó su industria petrolera en la década de 1970, creando Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). Durante la década de 1990, Venezuela adoptó medidas para abrir ampliamente el sector a la inversión extranjera. Tras la elección de Hugo Chávez en 1999, Caracas otorgó a Pdvsa la propiedad mayoritaria de todos los proyectos petroleros. Pdvsa creó empresas conjuntas con la esperanza de aumentar la producción, incluidas algunas con Chevron, China National Petroleum Corporation, ENI, Total y Rosneft de Rusia.

EXPORTACIONES, REFINACIÓN Estados Unidos solía ser el mayor comprador de petróleo de Venezuela, pero desde la introducción de las sanciones, China se ha convertido en el principal destino en la última década. Las exportaciones se han detenido desde que Trump anunció un bloqueo de todos los barcos que entren o salgan del país en diciembre de 2025. Pdvsa también posee una importante capacidad de refinación fuera del país, incluida Citgo en Estados Unidos, pero los acreedores están tratando de obtener el control de la misma a través de casos legales de larga data en los tribunales estadounidenses. (Reporte de Marianna Parraga, Arathy Somasekhar y Dmitri Zhdannikov. Editado en español por Javier Leira)