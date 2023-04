Industria rusa de los drones pronto podría alcanzar valor de 12.000 millones de dólares, dice putin

27 abr (Reuters) - La industria rusa de aviones no tripulados podría alcanzar pronto un valor de 1 billón de rublos (12.250 millones de dólares) una vez que se ponga en marcha un plan para impulsar la producción, dada la versatilidad de estos vehículos, dijo el jueves el presidente Vladimir Putin.

A finales del año pasado, Putin declaró que Rusia debe aumentar su producción de naves no tripuladas y crear infraestructura para su uso generalizado en aplicaciones militares y civiles.

Putin dijo que él y los ejecutivos implicados en la producción de drones habían estudiado cifras que mostraban que la industria podría alcanzar en un futuro próximo un valor de 500.000 millones de rublos. Todos coincidieron en que se trataba de una estimación muy conservadora.

"Lo más probable es que si estamos todos juntos, junto con el Estado, trabajemos activamente y sea de 1 billón de rublos", sostuvo en declaraciones que fueron emitidas por la televisión estatal.

El mandatario encargó el año pasado una estrategia para el desarrollo de aviones no tripulados hasta 2030. El viceprimer ministro, Andrei Belousov, aseguró en la reunión que el plan debería estar listo para el 1 de julio.

Putin, que habló tras visitar un parque industrial en Moscú especialmente diseñado para fabricar drones, afirmó que los vehículos aéreos no tripulados podrían utilizarse en prácticamente todos los sectores de la economía.

Aunque Rusia ya produce varios aviones no tripulados, no son muy avanzados y Moscú ha estado utilizando principalmente vehículos aéreos no tripulados Shahed, de fabricación iraní, en sus ataques contra Ucrania.

Durante las declaraciones televisadas, un ejecutivo dijo que los drones serían especialmente útiles para los agricultores. Putin dijo que el Ministerio Federal de Agricultura debería tomar nota.

(1 dólar = 81,6205 rublos) (Reporte de David Ljunggren; Editado en Español por Manuel Farías)

