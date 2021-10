Industrial Flow Solutions™ anuncia acuerdo de adquisición de Clearwater Controls™ para desarrollar soluciones de IoT para gestión de redes de aguas residuales y aumentar la demanda del DERAGGER™+, líder en el sector

NEW HAVEN, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--oct. 18, 2021--

El proveedor líder en soluciones de bombeo industrial Industrial Flow Solutions ™, con sede central en New Haven, Connecticut, EE. UU., anunció hoy el acuerdo para adquirir Clearwater Controls Ltd. ™, con sede en Glasgow, Escocia. Clearwater Controls ofrece una amplia línea de soluciones para aguas residuales, comenzando por sus sistemas inteligentes de desobstrucción de primera línea para solucionar problemas específicos del bombeo, hasta tecnología más avanzada de monitoreo para optimizar y gestionar redes enteras de aguas. No se dieron a conocer los términos de la adquisición. Clearwater Controls retendrá su nombre de empresa y marca.

Clearwater Controls' DERAGGER™ products offer intelligent efficiency and the end of ragging. Industrial Flow Solutions has announced a deal to acquire Clearwater Controls to grow IoT solutions for wastewater network management. Clearwater Controls offers a broad line of wastewater solutions, beginning with its leading deragging intelligent systems to solve specific pumping problems, to more advanced monitoring technology to optimize and manage entire water networks. (Photo: Business Wire)

Clearwater Controls es conocida en todo el mundo por la línea de sistemas de control de desobstrucción inteligente DERAGGER ™+. La empresa trae el internet de las cosas (Internet of Things, IoT) a los sectores industriales con su innovación más reciente: analítica de datos y gestión basadas en la nube para monitorear mejor las redes de aguas.

Las soluciones de Clearwater Controls permiten a ingenieros y operarios analizar y crear datos de partida sobre el rendimiento de las redes de bombas en tiempo real para optimizar las operaciones, identificar problemas, realizar mantenimiento predictivo que permite ahorrar dinero y evitar posibles impactos medioambientales que son dañinos y costosos. Estas intervenciones inteligentes transformarán la industria de su tradicional enfoque reactivo a un modelo predictivo de gestión de activos.

La incorporación del controlador de estaciones de bombeo DERAGGER PRO de Clearwater Controls en todas sus marcas aportará eficiencia inteligente a casi todas las líneas de productos de Industrial Flow Solutions, particularmente la innovadora plataforma del sistema de bombeo directo en línea OverWatch™. La tecnología y los productos complementarios de Clearwater Controls proporcionarán más valor a los clientes que buscan reducir el tiempo de arranque, fortalecer la confiabilidad y proporcionar datos en tiempo real basados en la nube.

“A medida que la tecnología y los datos inteligentes aportan cambios a la industria de las aguas, esta adquisición establecerá a Industrial Flow Solutions y Clearwater Controls como líderes de la nueva revolución digital”, dijo John Wilson, presidente de Industrial Flow Solutions. “Esta nueva asociación apoya nuestras misiones conjuntas de transformar cualquier industria que se base en un alto consumo de agua y en la necesidad de tratamiento”, añadió.

Wilson espera un aumento espectacular del negocio de Clearwater Controls a medida que desarrolla una línea de productos más extensa para DERAGGER+ y expande su cartera de clientes internacionales.

“Esta adquisición representa un beneficio mutuo para ambas empresas y las hace más competitivas de una manera única. Tenemos valores comunes que son enfocarnos en el cliente, ser sumamente receptivos e innovadores, trabajar en colaboración, brindar apoyo y ser ambiciosos”, dijo Wilson. “Daremos recursos y conocimiento experto a Clearwater Controls para fortalecer su negocio en general. De modo recíproco, las soluciones de control únicas e independientes de Clearwater Controls abren una enorme oportunidad para que Industrial Flow Solutions acceda a un mercado mundial”, añadió Wilson.

“Clearwater Controls está abriendo el camino al aprovechar la oleada de interés y de impulso que generan el monitoreo y la gestión inteligentes de las redes de aguas residuales”, dijo Simon Crompton, director gerente de Clearwater Controls. “Nuestra asociación con Industrial Flow Solutions nos brinda una presencia mayor para desarrollar la tecnología de bombeo en todo el mundo”, dijo Crompton.

Acerca de Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions se especializa en el diseño, la fabricación, la venta y el mantenimiento de soluciones de bombeo y gestión de fluidos para entornos exigentes y difíciles. Con los sistemas de bombeo directo en línea OverWatch™, los productos BJM Pumps® y los controles y bombas Stancor®, la empresa ofrece una cartera integral de controles y bombas sumergibles y en línea para aplicaciones de aguas residuales industriales, comerciales y municipales. Industrial Flow Solutions, con sede central en New Haven, Connecticut, es una sociedad de cartera de May River Capital, una empresa de capital privado de Chicago que se enfoca en empresas de crecimiento industrial de tamaño pequeño y mediano. Para obtener más información, visite https://flowsolutions.com.

Acerca de Clearwater Controls Ltd.

Clearwater Controls fue lanzada en 2009 como la división de investigación y desarrollo de ID Systems. La empresa ha concebido, desarrollado y producido un conjunto de soluciones inteligentes de monitoreo y antiobstrucción de bombas, creadas con base en su tecnología exclusiva y patentada. Con sede en Glasgow, Escocia, Reino Unido y una operación que se expande rápidamente en los Estados Unidos, Clearwater Controls brinda soluciones a clientes en el Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Norteamérica. Para obtener más información, visite https://clearwatercontrols.co.uk.

