Inédita condena al fiscal general español por haber violado el secreto judicial

El fiscal general español fue condenado este jueves a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por violar el secreto judicial, un revés importante para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo defendió reiteradamente.

Nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, Álvaro García Ortiz se sentó en el banquillo en el Tribunal Supremo a principios de noviembre, acusado de haber filtrado información del novio de una figura de la oposición de derecha sospechoso de fraude fiscal.

García Ortiz, que siempre negó ser el responsable de la filtración, también fue condenado a indemnizar con $10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La condena supone un duro golpe para Sánchez y su Ejecutivo, que siempre defendieron la inocencia del fiscal general.

Además, el dirigente socialista está debilitado por otras causas judiciales, como las que afectan a su esposa, su hermano menor y varios excolaboradores cercanos suyos.

Sánchez debe pedir "perdón"

"A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte", dijeron a la AFP fuentes cercanas a la presidencia.

"En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional", agregaron.

"Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo", lamentó en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), quien exigió a Sánchez pedir "perdón a los españoles" y mostrar "su respeto al Tribunal Supremo".

"La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir" gobernando, agregó Miguel Tellado, secretario general del PP, partido que le pide recurrentemente a Sánchez que renuncie y convoque elecciones.

"Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel", lanzó de su lado Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, tercera fuerza política del país.

Juicio a González Amador

Este polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar $350.000 euros a Hacienda durante la pandemia de covid-19.

En marzo del mismo año, varios medios publicaron información sobre las conversaciones entre la fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador para llegar a un posible acuerdo para declararse culpable a cambio de evitar ir a prisión.

La revelación de esta oferta podía generar dudas sobre la inocencia del empresario, quien recurrió entonces a la justicia, convencido de que el fiscal general había organizado esta filtración a los medios para perjudicar a su novia, Díaz Ayuso.

Durante el juicio, varios periodistas aseguraron ante el tribunal que García Ortiz no era la persona que les había revelado la información.

Considerando que no había cometido ningún acto punible, la fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, solicitó la absolución de su superior jerárquico.

González Amador será juzgado próximamente por fraude fiscal por el caso que está en el origen de este juicio sin precedentes en la historia reciente de España.

mdm/mig/du/mb