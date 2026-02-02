Inédito frío polar en América Central

El fenómeno, vinculado a una masa de aire polar formada en Estados Unidos y empujada hacia el sur por un potente sistema de alta presión, provocó temperaturas que oscilaron entre 5 øC y 0 øC en zonas montañosas, con picos bajo cero.

En Guatemala, el instituto meteorológico Insivumeh reportó temperaturas de hasta -2 øC en Quetzaltenango y mínimas de poco más de 7 øC en la capital, niveles inusuales para la época del año.

En Honduras, Tegucigalpa registró una temperatura de 9 øC, uno de los días más fríos en décadas, mientras que se activaron medidas de calefacción de emergencia en las regiones occidentales y montañosas.

También se registraron temperaturas récord en El Salvador, con 3,5 øC en la zona de Santa Ana y poco más de 4 øC en Montecristo. Las autoridades mantienen la alerta máxima y no descartan nuevas incursiones de aire frío en los próximos días.

