Infancia: UNICEF alerta por aumento de niños soldados en Colombia y Haití

UNICEF explicó que la situación es particularmente crítica en Haití, donde el reclutamiento infantil se triplicó en 2025, mientras que más de la mitad de los 1,4 millones de desplazados internos son niños, niñas y adolescentes.

"Los derechos de los niños no son negociables", denunció la agencia de la ONU y exigió la liberación inmediata de los menores involucrados y su reinserción.

También en Colombia el número de menores reclutados o utilizados por grupos armados aumentó aproximadamente un 300% en los últimos cinco años. "Las consecuencias para los niños y sus familias son devastadoras", enfatizó UNICEF, instando a que se tomen medidas urgentes para proteger a los niños del reclutamiento, la violencia y el abuso. (ANSA).