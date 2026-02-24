Infantino dice a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026, según dijo este martes a la AFP, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema tras los hechos violentos que se desataron el domingo en buena parte de México

México es junto a Estados Unidos y Canadá una de las tres sedes del Mundial de fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos

El territorio mexicano, y particularmente la ciudad de Guadalajara, una de las sedes mundialistas, fue sacudido el domingo tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar

Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades el lunes

El CJNG respondió al despliegue oficial con quema de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país, dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo a menos de cuatro meses del comienzo de la cita máxima del fútbol

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había descartado más temprano este martes riesgos para los aficionados que visitaran Guadalajara, capital del estado de Jalisco y que albergará cuatro partidos de la fase de grupos

Además de cuatro encuentros, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase, entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo

Infantino no había opinado del tema hasta el momento, pero lo hizo a la AFP en su llegada a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla