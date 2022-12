Infantino lamenta con "incredulidad" la muerte del periodista Grant Wahl

El presidente de la FIFA expresa sus condolencias a familiares y amigos

MADRID, 10 Dic. 2022 (Europa Press) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Grant Wahl, tras conocer este sábado la noticia del fallecimiento del periodista estadounidense mientras informaba durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 en Doha.

"Con incredulidad e inmensa tristeza he tenido conocimiento del fallecimiento del renombrado periodista deportivo Grant Wahl mientras informaba sobre un partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Catar", declaró el presidente de la FIFA.

"Hace tan solo unos d√≠as, Grant fue homenajeado por la FIFA y la AIPS por su contribuci√≥n a la cobertura informativa de ocho Copas Mundiales de la FIFA de manera consecutiva. Su carrera tambi√©n incluy√≥ la asistencia a varias Copas Mundiales Femeninas de la FIFA, as√≠ como a otros muchos acontecimientos deportivos internacionales. Su amor por el f√ļtbol era inmenso y todos los que siguen el deporte mundial echar√°n de menos sus reportajes", a√Īadi√≥.

"En nombre de la FIFA y de la comunidad del f√ļtbol, expresamos nuestras m√°s sinceras condolencias a su esposa C√©line y a sus familiares y amigos en estos momentos tan dif√≠ciles", termin√≥.

Mientras, el Comité Organizador del torneo apuntó en otro comunicado que están en contacto "con la Embajada de Estados Unidos y las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se ajuste a los deseos de la familia".

"Wahl cayó enfermo en la tribuna de prensa del estadio Lusail, durante el partido de cuartos de final de anoche entre Argentina y Holanda. Recibió inmediatamente tratamiento médico de urgencia in situ, que continuó mientras era trasladado en ambulancia al Hospital General Hamad", dice el portavoz de Catar 2022.

Wahl, a sus 48 a√Īos, era uno de los nombres destacados en el periodismo que cubre el balompi√© y durante dos d√©cadas se posicion√≥ como el principal escritor de este deporte en el Sports Illustrated. Su muerte est√° envuelta en pol√©mica ya que, tras conocerse la noticia, su hermano denunci√≥ a trav√©s de Instagram que el periodista podr√≠a haber sido asesinado. D√≠as antes, Grant Wahl fue abordado por las autoridades de Doha por llevar una camiseta con la bandera arco√≠ris en apoyo a la comunidad LGTBI.

"Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay", ha afirmado en el v√≠deo, seg√ļn recoge 'New York Post'. "Soy la raz√≥n por la que us√≥ la camiseta del arco√≠ris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibi√≥ amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda", dijo su hermano.

