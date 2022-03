Infantino: Qatar no es el paraíso pero hay cambios

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una entrevista con The Associated Press, en Doha, Qatar, el martes 29 de marzo de 2022. Infantino admitió que Qatar "no es un paraíso", pero defiende que se han hecho cambios en las leyes laborales del pequeño país antes del Mundial de fútbol. (AP Foto/Lujain Jo)