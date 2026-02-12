Infantino y Ceferin destacan papel de Al-Khelaifi en el final de la Superliga

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y la UEFA, Aleksander Ceferin, destacaron este jueves en Bruselas "el papel determinante" del dirigente catarí Nasser Al-Khelaifi en el acuerdo entre la confederación europea y el Real Madrid para resolver sus desencuentros y poner fin a la Superliga

"Querido Nasser, su liderazgo ha desempeñado un papel determinante para volver a reunir a todos en la familia. Gracias, porque estaba cansado (de este asunto)", dijo Ceferin sobre el presidente del París SG y también máximo responsable de la ECA (sindicato de clubes europeos)

"Bravo al presidente Ceferin y a Nasser, que merecen ser aplaudidos, porque es el fútbol el que gana cuando logramos unirnos", añadió Infantino en una intervención durante el 50º Congreso anual de la UEFA organizado en Bruselas

El Real Madrid, la UEFA y la ECA anunciaron el miércoles que habían alcanzado un "acuerdo de principio" para resolver "sus diferencias jurídicas relativas a la Superliga europea" y poner fin a un conflicto que había envenenado las relaciones entre el prestigioso club español, 15 veces campeón de la Liga de Campeones, y la confederación europea

El proyecto de la Superliga, cuyo objetivo era competir con la Liga de Campeones, se lanzó en 2021 con el Real Madrid, el FC Barcelona, la Juventus y seis clubes ingleses como líderes

Pero se desmoronó muy pronto debido a la férrea oposición de los aficionados británicos y de varios jefes de Estado y gobiernos europeos

La Juventus abandonó el proyecto en 2024, antes de que el Barça dejara al Real Madrid solo retirándose de la Superliga el pasado sábado

"El fútbol no puede comprarse ni venderse, porque pertenece a todos", insistió Ceferin