Infecciones son la primera causa de morbilidad durante los viajes y producen hasta un 3% de la mortalidad

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Las infecciones son la primera causa de morbilidad durante o a la vuelta de los viajes y producen hasta un 2-3% de la mortalidad, según el especialista en medicina interna y médico adjunto de la Unidad de Medicina de Familia del Hospital Ruber Internacional, el doctor Ignacio Barbolla Díaz. Entre las enfermedades del viajero más frecuentes destaca la diarrea, cuya incidencia oscila entre el 10 y el 70% y generalmente producida por la bacteria 'Escherichia coli enterotoxigénica' (ETEC). "Habitualmente, aparece en la primera semana del viaje en entornos con hábitos sanitarios deficientes por contacto con agua o comida contaminada, siendo más frecuente en el sudeste asiático y en estaciones más cálidas y húmedas", explica el doctor Barbolla. Por su parte, la fiebre es uno de los principales motivos de consulta y hospitalización del viajero. Abarca tanto enfermedades banales como letales o con elevado riesgo de transmisión y suele aparecer durante el viaje o a las dos semanas tras la vuelta. "El diagnóstico diferencial incluye desde infecciones de distribución universal hasta patologías tropicales", señala el experto. Además, las causas de enfermedades más frecuentes, según Barbolla, son los alimentos y las bebidas contaminadas y las arbovirosis, es decir, enfermedades causadas por virus transmitidas por artrópodos (mosquitos o garrapatas), siendo el dengue el más frecuente, u otras causas como la malaria o la rickettsiosis. La malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquito del género Anopheles. Según el doctor Barbolla, "todo viajero que haya estado en zona endémica y presente fiebre sin causa clara en las semanas posteriores al viaje, debe ser evaluado urgentemente para descartar esta afección". En ese sentido, tanto los especialistas en enfermedades infecciosas como los centros de vacunación "tienen una labor fundamental en la atención integral del ciudadano, poniendo el foco en la zona que se visita, la época del año, la duración, el tipo de viaje y las características propias de cada persona", afirma. RECOMENDACIONES DEL DOCTOR BARBOLLA PARA EVITAR INFECCIONES Para prevenir estas afecciones, el especialista en medicina interna considera fundamental la planificación previa al viaje. Esto supone consultar a un médico entre cuatro y seis semanas antes de viajar; contratar un seguro médico internacional de viaje; llevar un botiquín básico compuesto por analgésicos, repelente, desinfectante, antibióticos, quimioprofilaxis, sales de rehidratación oral y medicación personal; actualizar el calendario vacunal y tener en cuenta las vacunas específicas según el destino; y utilizar quimioprofilaxis cuando esté indicado, según el destino y el riesgo, para prevenir la malaria, tomando medicamentos antipalúdicos antes, durante y después del viaje. Por otro lado, Barbolla hace hincapié en la planificación durante el viaje, destacando algunos consejos como tomar precauciones con el agua y los alimentos, evitando así enfermedades como la diarrea del viajero, hepatitis A, fiebre tifoidea o cólera, entre otros; tomar medidas básicas de prevención como la higiene personal; no ingerir alimentos crudos o mal cocidos, carnes, pescados y mariscos; beber leche envasada y tener cuidado con las salsas. Asimismo, recomienda evitar el contacto con animales, por sus mordeduras, fluidos corporales o excrementos contaminados; no bañarse en aguas dulces estancadas; no andar descalzo y usar zapatos cerrados; evitar picaduras de insectos, con mangas largas, evitando colores oscuros y perfumes intensos, dormir con mosquiteras tratadas con insecticida, y usando repelentes; y por último recomienda tener precaución con las infecciones de transmisión sexual, que según el experto "están aumentando en los últimos años". En definitiva, Barbolla concluye que es "fundamental" acudir a un especialista para evaluar la historia clínica del viajero, los factores de riesgo del destino y las exposiciones de riesgo que se van a realizar.