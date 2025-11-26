Infierno de Hong Kong pone de relieve los riesgos de los andamios de bambú

Por James Pomfret y Clare Jim

HONG KONG, 26 de noviembre (Reuters) - El incendio más mortífero de las tres últimas décadas en Hong Kong ha puesto de manifiesto el arriesgado uso de andamios y mallas de bambú inflamables en las obras de construcción, una tradición que se remonta a siglos atrás en la China continental.

El origen del incendio del miércoles no estaba claro, pero no se podía ocultar la facilidad con la que el fuego se propagó rápidamente por la malla verde e hizo que las celosías de bambú cayeran al suelo envueltas en llamas. Al menos 36 personas murieron.

Durante décadas, en esta antigua colonia británica llena de rascacielos, el bambú ha sido el material preferido para los andamios: barato, abundante y flexible, unido con cuerdas de nailon.

La artesanía se originó en la China continental, donde el bambú, considerado como símbolo de gracia y fortaleza moral, ha sido desde la antigüedad una piedra angular de la arquitectura, e incluso se dice que se utilizó para andamios y herramientas en la construcción de la Gran Muralla.

En la actualidad, sin embargo, se ha sustituido en gran medida por andamios y abrazaderas metálicas más resistentes. Pero Hong Kong, a pesar de su modernidad, aún cuenta con unos 2.500 maestros de andamios de bambú registrados que ejercen su oficio, según cifras oficiales.

El número de andamistas metálicos es aproximadamente el triple.

Las celosías de bambú también se utilizan a menudo junto con mallas verdes de construcción para evitar que los escombros hieran a los transeúntes, como ocurrió en los bloques de torres del complejo de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong.

El funcionario hongkonés John Lee declaró que se había creado un grupo de trabajo para investigar la causa del incendio.

"La unidad de revisión independiente del Departamento de Edificios investigará si las paredes exteriores del edificio cumplen la normativa sobre retardantes del fuego", declaró en rueda de prensa.

"Si hay alguna irregularidad, exigiremos responsabilidades de acuerdo con las leyes y reglamentos".

También dijo que el gobierno tomará medidas especiales contra los proyectos en curso, comprobando si los materiales de las mallas de los andamios cumplen las normas ignífugas y otras normas de seguridad.

En marzo, el gobierno declaró que el 50% de los nuevos contratos de obras públicas deberían utilizar andamios metálicos.

(Reporte de James Pomfret y Clare Jim en Hong Kong; información adicional de Aaron McNicholas en Londres; Editado en español por Juana Casas)