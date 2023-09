Londres--(business wire)--sep. 4, 2023--

infiniDome, líder en protección GPS y soluciones de navegación seguras, mostrará por primera vez sus soluciones en directo en DSEI, del 12 al 14 de septiembre, en el expositor H1-160 de la sala 1, en el pabellón israelí. Las revolucionarias soluciones de infiniDome están diseñadas para defender los vehículos aéreos no tripulados y otros vehículos de los ataques de interferencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), lo que permite un funcionamiento continuo incluso en entornos muy exigentes.

La presentación en directo que tendrá lugar en el expositor de infiniDome permitirá a los visitantes participar en una demostración práctica y envolvente de sus soluciones anti-interferencia optimizadas en cuanto a coste, tamaño, peso y potencia (C-SWaP). Los asistentes podrán ver cómo las soluciones anti-interferencia de infiniDome protegen a un receptor del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de los inhibidores, utilizando señales del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) reales (emuladas) y señales de interferencia reales, todo ello en una maleta tipo jaula de Faraday, la primera de su clase, desarrollada por infiniDome.

También en su expositor, infiniDome mostrará su línea de productos de navegación segura, de eficacia probada en combate, dirigida específicamente a vehículos aéreos no tripulados y vehículos terrestres empleados en operaciones de defensa reales que dependen de la seguridad de la navegación para llevar a cabo su misión con total seguridad.

Qué: DSEI es un evento internacional líder en defensa y seguridad que se celebra en Londres. infiniDome expondrá sus soluciones optimizadas con C-SWaP, así como una demostración en directo.

Cuándo: Del martes 12 al jueves 14 de septiembre, de 9.30 a 17.00 h

Dónde: Stand H1-160, Israeli Pavilion, Hall 1, ExCeL Exhibition Centre, London, UK

Quién: Omer Sharar, fundador y director general de infiniDome, junto con otros representantes de infiniDome

Además de exponer en el expositor, Omer Sharar estará disponible para entrevistas individuales durante el horario de la feria o para citas previas y posteriores a la misma. Para concertar una cita con Omer o con nuestro director de desarrollo empresarial, póngase en contacto con Or Saf en Or@infinidome.com.

Acerca de infiniDome

infiniDome, una empresa emergente israelí de Cesarea, fundada en 2016, desarrolla soluciones revolucionarias de protección GPS y navegación segura adaptadas para defender vehículos aéreos no tripulados y otros vehículos de ataques de interferencia. Su tecnología se basa en algoritmos EW redefinidos y su RFIC (chip) patentado, que constituye el núcleo de sus soluciones de seguridad (la línea de productos GPSdome), ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento y C-SWaP (coste, tamaño, peso y potencia) del mundo. Con el respaldo de Honeywell Aerospace, Hanwha Aerospace y otros inversores destacados, infiniDome irrumpe hoy en el ámbito de la protección de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de defensa y gubernamentales, y hará lo propio mañana en el de los UAVUAM comerciales con soluciones líderes de seguridad y vigilancia.

CONTACT: infiniDome

info@infiniDome.com

+972-4-7707700

