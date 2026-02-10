Inflación anual de Brasil aumenta levemente en enero

SAO PAULO, 10 feb (Reuters) - La inflación anual de Brasil aumentó ligeramente en enero, en línea con las expectativas, aunque se mantuvo dentro del rango objetivo oficial, según datos publicados el martes por la agencia de estadísticas IBGE.

Los precios en la mayor economía de América Latina subieron un 4,44% en los 12 meses hasta enero, frente al 4,26% del mes anterior, pero siguen respaldando las expectativas de una futura relajación monetaria. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que se situara en el 4,43%.

El Banco Central de Brasil tiene como objetivo una inflación del 3%, más o menos 1,5 puntos porcentuales, y los responsables monetarios han mantenido un tono agresivo, subrayando la necesidad de mantener las tasas de interés estables para llevar la inflación al punto medio del objetivo.

En su última decisión de política monetaria, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia Selic en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, pero señaló en las minutas de la reunión que comenzaría a recortar las tasas en marzo.

"Esperamos un recorte inicial de 50 puntos básicos y ahora prevemos que la tasa Selic termine 2026 en el 12,0%", dijo Andrés Abadia, economista jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics.

Aunque señaló que las condiciones financieras restrictivas seguían lastrando la actividad y la inflación, Abadia argumentó que la elevada deuda pública y el gradual reajuste de las expectativas exigían mantener las tasas reales en territorio restrictivo.

Solo en enero, los precios al consumidor en Brasil subieron un 0,33%, lo que también coincide prácticamente con el 0,32% previsto por los economistas en la encuesta de Reuters y se mantuvo estable en comparación con diciembre.

El transporte fue el principal impulsor de la lectura de enero, según el IBGE, que citó un aumento en los precios de los combustibles. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)