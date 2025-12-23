Inflación anual de Brasil se ralentiza a inicios de diciembre, mercados atentos a baja de tasas en 2026

SAO PAULO, 23 dic (Reuters) - La inflación anual de Brasil se ralentizó a principios de diciembre, mostraron datos oficiales el martes, mientras los mercados esperan que el Banco Central empiece a bajar las tasas de interés a inicios del próximo año.

Los precios al consumidor en la mayor economía de América Latina subieron un 4,41% en los 12 meses hasta mediados de diciembre, según el IBGE.

La cifra se situó por debajo del 4,50% registrado un mes antes y del 4,43% previsto por economistas en un sondeo de Reuters.

En el mes hasta mediados de diciembre, los precios subieron un 0,25%, frente al 0,20% del mes anterior, mientras que los economistas esperaban un avance del 0,27%.

El resultado mensual se debió principalmente al aumento de los costos del transporte, ya que las tarifas aéreas se dispararon.

El Banco Central de Brasil ha mantenido su tasa de interés oficial en el 15%, el nivel más alto en casi dos décadas, para controlar la inflación. El organismo tiene un objetivo de inflación del 3%, más o menos 1,5 puntos porcentuales, y ha prometido perseguir ese punto medio.

A medida que la inflación se desacelera, la mayoría de los economistas de una encuesta semanal del Banco Central esperan que la relajación monetaria comience en marzo.

Pablo Spyer, miembro del consejo del grupo de corretaje Ancord, dijo que un recorte en enero estaba "fuera del radar", ya que la inflación está bajo control, pero lejos de ser cómoda.

"Se espera que el Banco Central mantenga una postura prudente, a la espera de pruebas más consistentes de una ralentización de la inflación de los servicios", dijo Spyer. (Reporte de Gabriel Araujo; Reporte adicional de Fabricio de Castro, Editado en español por Natalia Ramos)