Inflación anual de Brasil se ralentiza a su menor nivel en más de un año antes de decisión sobre tasas

SAO PAULO, 10 dic (Reuters) - La inflación interanual de Brasil se desaceleró en noviembre a su nivel más bajo en más de un año, mostraron los datos de la agencia de estadísticas IBGE, situándose por debajo de las previsiones del mercado antes de la última decisión de política monetaria del banco central en 2025.

La inflación anual en la mayor economía de América Latina se situó en el 4,46% el mes pasado, por debajo del 4,68% de octubre, marcando el nivel más bajo desde septiembre de 2024. También se situó por debajo del 4,49% previsto por los economistas encuestados por Reuters.

Se espera que el banco central de Brasil mantenga su tasa de interés de referencia en un máximo de casi dos décadas del 15% por cuarta vez consecutiva más tarde el miércoles, pero los mercados están buscando pistas sobre cuándo podría comenzar a bajar los costos de endeudamiento.

El gobernador del banco central, Gabriel Galipolo, reconoció a principios de este mes que el escenario de inflación había mejorado tras el agresivo endurecimiento monetario, pero señaló que aún no era suficiente para alcanzar el objetivo del banco del 3%.

A pesar de una banda de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en cualquier dirección, lo que significa que la inflación anual se encuentra actualmente dentro del rango objetivo del banco, los responsables a cargo de la política monetaria se han comprometido a devolverla al 3%.

Sólo en noviembre, según el IBGE, los precios al consumo en Brasil subieron un 0,18%, por debajo de las previsiones del mercado del 0,20%, pero acelerándose desde el aumento del 0,09% de octubre.

El aumento de los gastos personales y de los precios de la vivienda impulsó la subida mensual, según el organismo, que señaló que los precios de los alimentos y las bebidas, muy vigilados, bajaron un 0,01%. También bajaron los costos de los artículos para el hogar, la atención sanitaria y las comunicaciones. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)