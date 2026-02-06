Inflación anual en Chile se desacelera al 2,8% en enero, un mínimo de más de cinco años

SANTIAGO, 6 feb (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,4% en enero, en línea con lo esperado, pero la inflación en doce meses bajó a un 2,8%, dentro del rango meta del banco central y un mínimo de más de cinco años, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas.

La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó por primera vez desde la pandemia bajo el 3%, el centro de la meta del Banco Central de Chile, que comenzó un ciclo de relajación monetaria a mediados de 2023 y que había anticipado que la meta se alcanzaría este trimestre. En diciembre, la inflación interanual había sido del 3,5%.

Sin embargo, la medición de subyacente, que excluye los precios volátiles, subió un 0,7% en enero respecto del mes anterior. Las bebidas y los costos de salud fueron los que más influyeron en las alzas de precios de enero. (Escrito por Javier López de Lérida)