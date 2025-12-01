Inflación anual en Perú llega al 1,37% en noviembre

(Reenvía para cambiar códigos, no altera texto)

1 dic (Reuters) - Perú reportó una inflación anualizada de 1,37% en noviembre, algo más que la de octubre por un alza del precio de los alimentos, según publicó el lunes la agencia estatal de estadística.

En octubre el país sudamericano había reportado una inflación anual de 1,35%, cerca del límite inferior del rango meta establecido por el banco central, de entre 1% y 3%.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dijo en un comunicado que en términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana -referencia de la inflación en Perú-, aumentó un 0,11% en noviembre, en comparación con una caída de 0,10% en octubre.

"El alza de precios reportado en noviembre se debió principalmente a las mayores variaciones reportadas en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,41%)", informó el INEI, en referencia al grupo de consumo que tiene el mayor peso en la medición de la inflación local.

La inflación en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, cerró el 2024 en 1,97%. El banco central proyecta que retrocedería este año a un 1,7%.

El banco central peruano mantuvo en noviembre por segundo mes consecutivo su tasa de interés de referencia en un 4,25%, en línea con las expectativas de los analistas. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier López de Lérida)