Inflación argentina alcanzaría 20,1% en 2026, economía crecería 3,5%: sondeo banco central

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor de Argentina subiría un 20,1% en 2026, 0,5 puntos porcentuales más que su pronóstico anterior, mientras que la economía crecería este año un 3,5%, un 0,1% por encima de su estimación previa, reveló un sondeo del banco central (BCRA) difundido el miércoles.

Los analistas consultados por la entidad estimaron para diciembre un nivel de inflación del 2,3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria.

En cuanto al tipo de cambio para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un nivel de 1753 pesos por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 21,0%, dijo el relevamiento.

(Reporte de Walter Bianchi)