Inflación argentina sería del 22,4% en 2026 y la economía crecería 3,2%: sondeo Banco Central

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - Un sondeo del banco central argentino (BCRA) realizado entre especialistas estimó el jueves que el Índice de Precios al Consumidor de Argentina subiría un 22,4% en 2026, lo que determinó un alza de 2,3 puntos porcentuales respecto al pronóstico del mes previo.

Por su parte, los especialistas estimaron que la economía crecería este año un 3,2%, un 0,3% menos que la publicación anterior.

El relevamiento fue realizado entre el 28 y el 30 de enero de 2026, contemplando a 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

(Reporte de Walter Bianchi)