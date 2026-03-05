Inflación argentina sería del 26,1% en 2026: encuesta banco central
BUENOS AIRES, 5 mar (Reuters) - Analistas argentinos elevaron sus estimaciones de crecimiento económico del país, así como sus expectativas de inflación para 2026, según una encuesta de expectativas de mercado (REM)publicada por banco central (BCRA) el jueves.
Los especialistas esperan que la inflación termine el año con un avance del 26,1%, 3,6 puntos porcentuales más que su pronóstico anterior.
Para febrero el sondeo estima una inflación del 2,7%, mostrando un alza de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes previo.
Mientras tanto, se proyecta que el crecimiento económico del país austral cerrará 2026 en 3,4%, según los analistas, 0,2 puntos porcentuales por encima de su estimación anterior. (Reporte de Natalia Siniawski; Escrito por Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)