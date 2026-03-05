Inflación argentina sería del 26,1% en 2026: encuesta banco central

BUENOS AIRES, 5 mar (Reuters) - Analistas ‌argentinos elevaron ‌sus ⁠estimaciones de crecimiento económico del ​país, ⁠así como sus ⁠expectativas de inflación para ​2026, según una ‌encuesta de expectativas de ​mercado (REM)publicada ​por banco central (BCRA) el jueves.

Los especialistas esperan que la inflación termine el año con ​un avance del ⁠26,1%, 3,6 puntos porcentuales más ‌que su pronóstico anterior.

Para febrero el sondeo estima una inflación del 2,7%, mostrando un alza de ‌0,6 puntos porcentuales respecto al mes previo.

Mientras ⁠tanto, se ‌proyecta que el ⁠crecimiento económico ⁠del país austral cerrará 2026 en 3,4%, según los analistas, 0,2 puntos porcentuales ‌por encima ​de su estimación anterior. (Reporte de Natalia Siniawski; Escrito por Walter Bianchi; Editado ‌por Jorge Otaola)