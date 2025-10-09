Inflación brasileña repunta en septiembre pese a caída de precios de alimentos

SAO PAULO, 9 oct (Reuters) - La inflación de Brasil retomó su aceleración en septiembre, a pesar de la continua moderación de los precios de los alimentos, mostraron el jueves los datos de la agencia de estadísticas IBGE.

Los precios al consumidor en la mayor economía de América Latina subieron un 0,48% en septiembre, frente a la caída del 0,11% de agosto, dijo la agencia. El resultado estuvo ligeramente por debajo del alza de 0,52% prevista por economistas en un sondeo de Reuters.

El grupo de alimentos y bebidas, que es el componente de mayor peso en la canasta de la medición, cayó un 0,26% en el mes, marcando la cuarta baja consecutiva, dijo el IBGE.

"El grupo de alimentos para el hogar continúa mostrando variaciones negativas, dada la mayor oferta de productos", dijo el gerente de investigación del IBGE, Fernando Gonçalves, en un comunicado.

En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, los precios al consumidor subieron un 5,17%, acelerándose desde el 5,13% de agosto. El Banco Central de Brasil tiene como objetivo una inflación del 3%, con una banda de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en cualquier dirección.

"El panorama general sigue siendo benigno. El leve repunte de septiembre refleja principalmente efectos de base, mientras que los indicadores prospectivos apuntan a una desinflación continuada en los próximos meses", dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

En su última decisión de política monetaria del mes pasado, el banco central mantuvo las tasas de interés en el 15%, el nivel más alto en casi 20 años, y señaló que las mantendría sin cambios durante un tiempo. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)