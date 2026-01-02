Inflación de 2025 en Perú fue la más baja de los últimos 8 años

Perú registró una inflación de 1,51% en 2025, dentro del rango previsto por el Banco Central y la más baja de los últimos ocho años, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El Banco Central había estimado para 2025 una tasa inflacionaria que fluctuaría entre 1,0% y 3,0%.

En diciembre pasado la inflación fue de 0,24%, según el INEI.

La tasa de 2025 es la más baja desde 2017 cuando la inflación cerró en 1,40%, destacó el Banco Central.

El Banco Central resaltó que Perú "mantiene el período más prolongado de inflación de un dígito en América Latina, acumulando 28 años y 11 meses de estabilidad".

En 2024 la inflación fue de 1,97% y en 2023 cerró en 3,24% tras alcanzar un pico de 8,64% en 2022 y de 6,43% en 2021, cuando la pandemia de covid-19 afectó la economía.

Las autoridades monetarias peruanas prevén para 2026 y 2027 una inflación de 2,0% en cada año.