Inflación de Argentina en 2,5% en enero por mayores precios de verduras y servicios públicos

Por Hernan Nessi

BUENOS AIRES, 9 feb (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría avanzado un 2,5% en el primer mes del año -ligeramente por debajo del registro de diciembre- explicado por un incremento en los precios de los vegetales y los servicios públicos, según la mediana de un sondeo de Reuters.

El dato oficial, que se conocerá el martes por la tarde (1900 GMT) probablemente será destacado por el presidente Javier Milei como un nuevo avance en la reducción de la inflación respecto de las mediciones mensuales de dos dígitos desde el inicio de su gobierno a fines del 2023.

Pese a esto, el Gobierno enfrenta críticas por no lograr reducir la inflación mensual por debajo del 2% y por retrasar la implementación de una nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las estimaciones entre 20 analistas locales y extranjeros, encuestados del 4 al 6 de febrero, también arrojaron una subida promedio de 2,5% para el IPC de enero, frente a un dato de 2,8% en diciembre. Este sería el quinto mes consecutivo por encima del 2%, tras una breve caída por debajo de ese nivel el año pasado.

La inflación anual se prevé que suba ligeramente al 31,8% desde el 31,5%, la más alta desde un dato similar en septiembre, aunque muy por debajo de la tasa de casi el 300% de hace dos años.

La inflación de Argentina se mantiene muy por encima de la de sus pares latinoamericanos. Analistas de Orlando Ferreres afirmaron que los alimentos, las bebidas y productos diversos probablemente fueron los principales impulsores en enero, seguidos del ocio y la ropa.

El consumo de verduras y frutas alcanza su punto máximo en enero, durante el verano en el hemisferio sur, mientras que los precios del turismo suelen subir cuando los argentinos se van de vacaciones. Las tarifas de gas, agua y electricidad también probablemente aumentaron.

Los analistas de JP Morgan indicaron que el aplazamiento de la actualización del IPC "se produce en un contexto de inflación persistentemente alta durante el último trimestre, con un IPC general incapaz de bajar del umbral mensual del 2% desde agosto".

"Se espera que enero vuelva a ser alcista, con nuestra previsión del IPC para el mes revisada al alza, al 2,5% mensual, y los riesgos aún se inclinan al alza", añadió.

Los críticos de Milei lo acusan de "ocultar" los datos de inflación tras retrasar el cambio de metodología, lo que podría resultar en lecturas más altas, lo que provocó la renuncia del director del instituto de estadísticas INDEC.

El gobierno niega la acusación y afirma que la nueva metodología se implementará una vez que la desinflación se haya consolidado, sin especificar un nuevo cronograma.

El equipo de Milei culpa a la oposición de perturbar los mercados antes de las elecciones intermedias del año pasado y de ralentizar el proceso de desinflación. Sus oponentes argumentan que no tiene otra estrategia que recortar el gasto. (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)