Inflación de Brasil finaliza 2025 dentro de rango meta y refuerza expectativas de bajas de tasas

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 9 ene (Reuters) - La inflación anual de Brasil se ralentizó más de lo previsto ⁠por el Banco Central ⁠y los mercados, según datos del instituto de estadística IBGE publicados el viernes, y finalizó 2025 dentro del rango objetivo oficial, en el ⁠4,26%, lo ‌que ​reforzaba las expectativas de una futura relajación monetaria.

El resultado supuso una sorpresa ​positiva para el Banco Central, que en julio había advertido de ‌que la inflación se mantendría por encima del ‌4,5% -el límite superior de su objetivo ​del 3%, más o menos 1,5%- hasta el final del primer trimestre de 2026.

En cambio, los precios al consumo volvieron al rango objetivo meses antes, en noviembre. En los últimos cinco años, la mayor economía de América Latina solo había cumplido su objetivo de inflación anual en 2023.

La inflación anual se enfrió aún más ⁠en diciembre, situándose bajo el 4,3% esperado por los economistas en un sondeo de Reuters y ​del 4,4% previsto por el banco central el mes pasado.

En aquel momento, los responsables de política monetaria citaron una tendencia más benigna de la inflación a corto plazo, la mejora de las expectativas y el abaratamiento del combustible impulsado por una moneda más fuerte y unos precios del petróleo más bajos, ⁠todo ello en un entorno de tasas de interés restrictivas.

En julio, el banco central ​puso fin a un agresivo ciclo de endurecimiento que había añadido 450 puntos básicos a la tasa Selic de referencia, situándola en el 15%, el nivel más alto ‍en casi dos décadas.

Desde entonces, los responsables de política monetaria han mantenido un tono agresivo, insistiendo en la necesidad de mantener las tasas estables para llevar la inflación al punto medio del objetivo.

La previsión mediana de una encuesta semanal de economistas del banco central apunta ​a un primer recorte de tasas en marzo, aunque algunos economistas siguen creyendo que podría iniciarse un ciclo de relajación en la reunión del 27-28 de enero.

(Reporte de Marcela Ayres; contribución ‍de Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)