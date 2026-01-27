Inflación de Brasil hasta mediados de enero cumple expectativas antes de decisión de tasas

SAO PAULO, 27 ene (Reuters) - La inflación anual de Brasil subió a principios de enero, pero se mantuvo en línea con las expectativas antes de la decisión del banco central sobre las tasas de interés de esta semana, informó el martes el IBGE.

* La inflación anual alcanzó el 4,50% a mediados de enero, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban un 4,51%.

* Se aceleró desde el 4,41% de la lectura anterior, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del banco central del 3%, más o menos 1,5 puntos porcentuales.

* Hasta mediados de enero, los precios subieron un 0,20%, frente al 0,25% del mes anterior. Los economistas habían previsto una subida del 0,21%.

* El resultado mensual se debió principalmente al aumento de los costos sanitarios y de atención personal, según el IBGE. TASAS DE INTERÉS

* El Banco Central de Brasil ha mantenido su tasa de interés oficial en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, para controlar la inflación.

* Las autoridades se reúnen el martes y el miércoles, y los mercados esperan que las tasas se mantengan sin cambios por quinta vez consecutiva.

* El economista jefe de Suno Research, Gustavo Sung, dijo que espera que el banco central adopte una postura prudente esta semana e inicie un ciclo de flexibilización en marzo, en medio de un proceso de desinflación en curso. (Reporte de Isabel Teles; Edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)