Inflación de Brasil sube en enero y se acerca al límite de tolerancia

Brasil registró en enero una inflación interanual de 4,44%, una leve alza frente a la medición anterior que lleva al indicador cerca del límite de tolerancia oficial, informó este martes la autoridad estadística.

El Banco Central de Brasil fija el objetivo de la inflación en 3%, con un margen de más o menos 1,5 puntos porcentuales.

La mayor economía latinoamericana cerró 2025 con una inflación anual de 4,26%, luego de pasar la mayor parte del año fuera de la banda de tolerancia oficial.

La inflación mensual en enero, de su lado, se situó en 0,33%, idéntica a la del mes anterior, según datos del instituto de estadística IBGE.

Los precios influirán en la decisión del Banco Central, que mantiene la tasa de referencia en 15%, su nivel más alto desde julio de 2006 y uno de los más elevados del mundo.

El emisor anticipó en enero una posible "flexibilización" de la tasa a partir de marzo, matizando que el escenario económico aún demanda "cautela". El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que pretende buscar la reelección en octubre, ha reclamado varias veces que la tasa de interés es demasiado alta.

Los precios subieron en enero principalmente por cuenta de un aumento de 0,60% en el sector de transporte, impactado por un incremento de 2,14% en el valor de los combustibles.

Segmentos como el vestuario y la vivienda registraron en cambio ligeras contracciones.

El mercado proyecta que este año la inflación de Brasil seguirá menguando y llegará a 3,97% en diciembre, según el último boletín Focus publicado por el Banco Central.