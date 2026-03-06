Inflación de febrero en Venezuela cierra en 14,6%: Banco Central
6 mar (Reuters) -
La inflación de Venezuela en febrero se desaceleró a 14,6% cuando en el mes anterior fue 32,6%, según los datos divulgados el viernes por el Banco Central.
Con los indicadores de febrero, la inflación anualizada se ubicó en 617,9%, según cálculos de Reuters basados en las cifras del Banco Central.
transfiriendo las ganancias provenientes de las ventas de petróleo al país sudamericano y se están tomando medidas para aumentar el flujo de capital y ayudar a estabilizar el bolívar, la moneda local.
"Todo lo que podamos hacer para ayudar a crear una moneda estable donde los ciudadanos no se vean afectados por los efectos negativos de la hiperinflación sería muy positivo", dijo Burgum, que es el segundo miembro del gabinete de Donald Trump que visita Venezuela desde una redada estadounidense en enero que capturó al presidente Nicolás Maduro.
(Redacción Reuters. )