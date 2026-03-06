6 mar (Reuters) -

La inflación ‌de Venezuela ‌en ⁠febrero se desaceleró a 14,6% cuando en el ​mes ⁠anterior fue ⁠32,6%, según los datos ​divulgados el viernes por el Banco ‌Central.

Con los indicadores ​de febrero, ​la inflación anualizada se ubicó en 617,9%, según cálculos de Reuters basados en las cifras del Banco ​Central.

transfiriendo las ganancias provenientes de las ⁠ventas de petróleo al país sudamericano y ‌se están tomando medidas para aumentar el flujo de capital y ayudar a estabilizar el bolívar, la moneda local.

"Todo lo que ‌podamos hacer para ayudar a crear ⁠una moneda estable donde los ‌ciudadanos no se ⁠vean afectados por ⁠los efectos negativos de la hiperinflación sería muy positivo", dijo Burgum, que es el segundo miembro ‌del gabinete ​de Donald Trump que visita Venezuela desde una redada estadounidense en enero que capturó al ‌presidente Nicolás Maduro.

(Redacción Reuters. )