Inflación de la zona euro rondará el 2% en los próximos meses, según Lagarde
LA NACION
FRANKFURT, 3 dic (Reuters) - La inflación de la zona euro seguirá rondando el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE) en los próximos meses, mientras que el crecimiento debería verse impulsado por el gasto de los hogares, declaró el miércoles la presidenta de la institución, Christine Lagarde.
"Esperamos que la inflación se mantenga en torno a nuestro objetivo del 2% en los próximos meses", declaró Lagarde ante el Parlamento Europeo, señalando también que el crecimiento subyacente de los precios seguía siendo "coherente" con el objetivo. (Reporte de Francesco Canepa, edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)
